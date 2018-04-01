Ibrahimovic’ten dikkat çeken açıklama!

Zlatan Ibrahimovic’ten uyarı çeken yorumlama! Los Angeles Galaxy kariyerine harikulade bir başlangıç yapan İsveçli yıldız, 4-3 kazanılan derbinin gerisinde konuştu.

Zlatan Ibrahimovic’in gollerinin videosu

Los Angeles Galaxy’nin 3-0’dan geri gelip 4-3 kazandığı Los Angeles FC maçının 71. dakikası dakikasına oyuna giren ve 77. dakikada muhteşem bir golle skoru dengeleyen Ibrahimovic, 90+1. dakikada attığı golle takımınına 4-3’lük galibiyeti getirdi.

Maçın arkasından tanımlama yapan İsveçli yıldız, “Taraftarların Zlatan’ı istiyoruz, Zlatan’ı istiyoruz diye bağırdığını duydum, ben de onlara Zlatan’ı verdim” dedi.

Tarih: 01.04.2018 00:33