Hopaspor taraftarları maçı böyle izledi

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Artvin’de, Spor Toto Yöresel Acemi Lig’de (BAL) üstünlük mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi. Stadyuma sığmayan binlerce taraftar ise müsabakayı çevredeki binalar ile tel örgülerin arkasından heyecanla izledi. Rastlama öncesi konfeti ve müzikler eşliğinde koreografi yapan Hopasporlu taraftarlar, tesadüf boyunca takımlarını çoşkuyla destekledi. Müsabakayı AKP Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de izledi. DHA

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Kaynak: www.haber3.com

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