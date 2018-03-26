Hırvat futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

Hırvatistan 3. lig takımlarından Marsonia 1909’da forma giyen 1992 doğumlu futbolcusu Bruno Boban, maç içinde yaşanan bir pozisyon sonrası yere yığıldı. Hakem oyunu durdurdu ve afiyet ekibi sahada futbolcuya müdahale etti ama oyuncu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun yürek krizi geçirdiği ve topun göğsüne çarpması sonucu hayatını kaybettiği bahis edildi.——————————-Kaynak: www.fanatik.com.tr——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







