Hıncal Uluç’tan Aziz Yıldırım için olay köşe yazısı!

Sabahleyin Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, gazetenin bugün tarihli baskısında Aziz Yıldırım hakkında olay yaratacak ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım’ın başkan adayı Ali Koç için,”Fenerbahçe’yi bölmüştür, tebrik ediyorum” sözlerini eleştiren Uluç, köşe yazısında Şimşek’a şu sözlerle seslendi;

“Fenerbahçe artık bölünmüştür!.” Halt!.. Kimdir bu küstahça lafı eden?. Aziz Şimşek nam, 19 yıldır Fener’in başına çöreklenen ve tarihin azami Galatasaray şampiyonluğu gören başkan.. Niye bölünmüş Fener?. Ali Koç, başkanlığa namzet olduğunu açıklamış da ondan.. Sen kimsin Ali Koç da, Aziz’e aleyhinde aday olduğunu açıklarsın!. Bre cahil!. Sen bilmez misin fakat, Aziz seslenmek “Fenerbahçe” demektir. O giderse Fener biter.. Hemen bu Aziz’e karşı namzet edinmek, Fenerbahçe’yi bölmek değildir de nedir?”

Ben Aziz’e şaşmıyorum da.. Bu nasıl bir rezilliktir ki, medyada kimsenin gıkı çıkmaz?. Bu değin mı tutsak, bu değin mı köle bu medya?. Fener’e yok, Aziz’e köle.. Dahası var. Bu Aziz denen adam “Alex’i Türkiye’ye getirmek Fenerbahçe’ye dinamit koymaktır. Alex ihanet etmiştir” demiş bundan başka..

Adam İmparator, yazdıran kimse falan değil, Pişmanlık yarabbim “Tanrı” sanıyor kendini.. O “Alçak” dediğin Alex’in heykeli var, Kadıköy’de, biliyor musun, Aziz!. Senin adını yarın Fener tarihinden silerler.. Onu da biliyor musun?. Bu ülkenin her fakat her sahasında, hatta Fener maçı yokken bile sana sövüyor tribünler, niye acaba?.

Niye durmadan cezalısın da Fener Stadına bile giremiyorsun aylardır?. Seçimde karşına aday çıkmayacak. Çünkü sende demokrasi inancı yok. Alex canı isteyince Türkiye’ye gelemeyecek, heykelini diken Fenerbahçesi’nin maçına giremeyecek. Çünkü sende İnsan Hakları diye bir şey de yok. Yolculuk hakkı değil.. İstediği maçı izleme hakkı yok.. Ne aramak “Yargı?.” Aziz’e aleyhinde hak mı olur?.

Senin korkundan kimse Alex’i locasına alamamış, iyi mi?. Senin ihraç ettirdiğin, ama mahkeme kararı ile kulübüne dönen Sadrettin Saran duymuş da, seni zerre sallamadığı için “Buyur” demiş, Alex’e.. Hadi bir daha ihraç ettir, Saran’ı.. Hadi durma, ettir de görelim, boyunu!”

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Kaynak: www.sporx.com

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