Heynckes Beşiktaşlı yıldızı övdü: Takımımda görmek isterim

Jupp Heynckes, Beşiktaş – Bayern Münih maçı öncesinde konuştu. Deneyimli teknik adam, atmosferden bahsederken; Talisca’yı övdü.

Heynckes’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi’nde işleri fazla zorlaştırır. Beşiktaş da birincil maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 birey kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı.

Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları fazla ünlü, futbol burada fazla coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, fazla da iyi bir takım. çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan ekip elde etmek. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu.

Tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş’tan hangi oyuncuyu takımda görmek isterseniz?” sorusuna ise, “Talisca natürel ama, yıldız bir oyuncu” cevabını verdi.

Heynckes basın toplantısında neler dedi?

Bayern Münih Teknik Dierktörü basın toplantısında ise, “Bundesliga’yı domine edebilirsiniz. koskocoman bir puan farkına sahibiz fakat buna rağmen maçları ciddiyetle oynuyoruz, ağır idmanlar yapıyoruz. Bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pres, pas, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Yarın turu atlayacağımızı umut ediyorum. Ondan sonradan en üst düzey rakiplerle karşılaştığımız vakit buna hazırlıklı olmalıyız. Oyuncularım arı gibi çalışan. Ekip oyununu mükemmelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işler süreç işidir ve bu süreç hemen şimdi tamamlanmadı” dedi.

Ribery hakkında da görüş bildiren Heynckes, “Ribery performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan biri. Kendini defalarca hazırlanmış tutmaya çalışan bir oyuncudur. Kişisel olarak fazla alıştırma yapar. hazırlandığı için tekrar eski performansına kavuştu. Bir 11 oyuncusunu, Ribery gibi, Robben gibi bir hafta dinlendirmek istediğim vakit fazla pozitif tartışmalar ortaya çıkyor. Kendisi benim için en manâlı inşa taşlarınan bir parça başına” diye konuştu.

İstanbul’a 20 üstteki düzey oyuncuyla geldiklerini sözlerine ekleyen Heynckes, “Bu oyuncuların kadromuzda olmasının bir sebebi var. Bundesliga maçından bir diğerine 6 ayrı oyuncu kullandım. O süre da aynı şeyi söyledim. Tüm oyuncularıma benzer seviyede güveniyorum. Benim için sabit bir 11 yoktur. Bu şart rakibe tarafından de değişir. Takım içinde defansif ve ofansif olarak iyi bir denge sağlamaya çalışıyorum. Bu koşul yarın için de laf konusu olacaktır” dedi.

Takımda sarı kart sınırında 3 oyuncunun olmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan başarılı hoca, “Önemli bir şekilde oyuncularımı uyardım. 2013 yılında Barcelona’da 2. maçı oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı ve hiçbirisi o maçta kart görmeyip finalde oynayabildi. Oyuncular disiplinli oynadığı zaman, herhangi bir provokasyona mahal vermedikleri süre kart görmüyorlar. Kimseyi sarı kart riskine rağmen değiştirme bırakmayacağım ve sahaya süreceğim” şeklinde konuştu.

“Vodafone Arena hakkında net bir fikrim var. Taraftar bu oyunun en büyük parçasıdır” diyen Heynckes, “”Futbol dünyasındakiler için, iyi bir atmosferde oynayabilmek önemlidir. Taraftar bu oyunun en manâlı parçasıdır. Glasgow’da Celtic’e karşı oynadım, müthişti, Napoli deplasmanı müthişti. Yarın da takımıyla nefes alan bir taraftar topluluğu olacaktır” şeklinde konuştu.

5-0’lık netice sebebiyle rehavete girmemeleri gerektiğini de söyleyen Jupp Heynckes, “Takımımızda birçok tecrübeli oyuncu var ve yalnızca uluslararası arenada değil, kendi ulusal takımlarıyla da çok manâlı maçlara çıkmış oyuncular var. 5-0’lık sonuç çok önemli bir üstünlük gibi görünse de oyuncularım yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmalı. tekrar tekrar hazır olmalılar ve birincil maçta alınan sonucu düşünmemeliler. Takımım da bu seviyede oyunculara sahip ve hazırlar” ifadelerini kullandı.

James Rodriguez ve Arjen Robben ile ilgili de konuşan Heynckes, “Bazı pozisyondaki oyuncularla ilgili demin son kararımı vermedim. James’in de 3 hafta sakatlıktan dolayı oynamadığını düşünecek olursak, benim de tedbirli davrandığımı düşünecek olursak, onun da bir opsiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kararını yarın vereceğim. Robben’in eğer yarın oynamasının gerektiğini düşünseydim oynayabilirdi. Bir adale sakatlığından bahsediyoruz ve bunun bitmiş nüksetmesini istemiyorum. Bazı ağrıları var. Doktorla ve Robben’le konuştum ve Münih’te kalmasını istedim” ifadesini kullandı.

Bu maçın kazanılması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 galibiyet alan tek teknik adam olacağı sorulan Heynckes, “Aktif teknik direktörler olarak medyaya kadar daha farklı bakıyoruz istatistiklere. Futbolculuk dönemimde bu rekorlar fazla fazla konuşulmazdı. Bundesliga’da da birincil çıktığım 11 maçta gol atmışım fakat bunu Lewandowski 11 maçta tekrar tekrar gol atınca çıkan haberlerden öğrendim. Benim için en önemlisi iyi sonuçlara imzalamak” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarih: 13.03.2018 19:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur