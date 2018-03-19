Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Göztepe maçında seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü oynadığı Göztepe maçında bugüne dek oynadığı devlete ait karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu rakam çocuklarla birlikte 9000’i buldu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma takviye veren turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür etti. Ligde kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını bildiren Başkan Çavuşoğlu, “Son haftalarda seyirci sayımız gitgide artarak artıyor. Göztepe maçında da seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz puanları toplayacağız. Yeter fakat aynı desteği vermeye devam edelim” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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