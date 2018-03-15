Harry Kane 1 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham’ın son zamanlarda yükselen performansıyla ve adı çoğu kez transfer dedikodularına konu olan yıldızı Harry Kane’den, üzücü haber geldi.

GELECEK AY ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Tottenham Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü Bournemouth’u 4-1 yendikleri maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki golcünün, gelecek ay antrenmanlara katılabileceği bildirildi.

Ligde gol krallığı yarışında 24 golle Liverpoollu Muhammed Salah ile zirvede yer alan Kane, bu sezon Tottenham formasıyla toplamda 39 maça çıkıp 35 defa rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden Tottenham, 30 haftası geride kalan Premier Lig’de 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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