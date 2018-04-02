Hamit Cihan: ‘İşimiz bundan sonra bir hayli zor’

Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, 3-1’lik MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası yaptığı değerlendirmede, “İşimiz bundan sonradan bir hayli baskı çünkü bu güne değin kovalıyorduk acilen firar etmek zorunda kalacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Âlem, rakip takımı iyi analiz ettiklerini ve maçın çok engebeli geçeceğini bildiklerini kaydederek, “2 hafta boyunca rakibimizi tahlil ettiğimizde yüksek toplarda etkili olduklarını gördük. Biz de bu manada bir dizi önlemler aldık. Bunda da başarılı olduğumuz inancı içerisindeyiz. Kazandık fazla fazla mutluyuz. Mutlu olduğumuz bir diğer taraf ise sezon başından bu yanlamasına birincil kez küme düşme hattından uzaklaşıp bir üstteki basamağa çıkmış durumdayız. İşimiz bundan sonra bir hayli şiddet çünkü bu güne değin kovalıyorduk acilen firar etmek zorunda kalacağız. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız ve inşallah kulübümüzü ligde tutmanın başarısını sezon sonunda göstermiş olacağız” diye konuştu.

Tarih: 01.04.2018 23:25