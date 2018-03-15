”Hakemler Burak Yılmaz’a önyargılı!”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavililerin Avrupa Kupaları’na katılması gerektiğini belirterek, “Trabzonspor camiası kadro olarak ve öteki açıdan da Avrupa’yı kaldıracak güçtedir. Bana göre Trabzonspor’un en büyük hedefi şampiyonluk. Bu yıl olur, seneye olur ama planlı programlı gidip yüzde yüz hedefinin şampiyonluk olması lüzumlu” dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları rastlama öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Yargı ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligde kritik 10 karşılaşmamız kaldı. Bir tanesine geride kaldı, 9 maçımız var. Hepsi kritik telafisi olmayan maçlar. Malatya maçı da bizim için kayda değer. Taraftar desteğini aynı şekilde bakmak istiyoruz. Sakat oyunculardan Abdülkadir, bu maçta oynayabilecek, Hubocan’ın da cezası bitti. Amacımız kendi taraftarımız önünde mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmek” dedi.

‘KONGRE ORTAMININ TAKIMA ZARARI OLMAZ’

Kongre ortamının takıma bir zararının olacağını şüphesiz düşünmediğini açıklayan Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Başkanımız, yönetimimiz bizi bu maçta da yalnız bırakmadılar. En ufak sorunları zeka dinlediler, konuştular. Bu süreci iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor camiası büyük camia, kongreler gelip geçecek. Ben bunun Trabzonspor camiasına faydalar getireceğini düşünüyorum. Hoş kongre lehine olacaktır. Bir Takım radikal kararlar alındıktan sonradan burası daima yukarıya oynanacak bir yer, şehir halkı. Bu kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum.”

‘KANATTA SIKINTI YAŞIYORDUK’

Çalımbay, geldikleri günden beri kanat oyuncuları konusunda bezginlik yaşadıklarını belirterek, bu konuda şunları söyledi:

“Biz de kanat oyuncuları tam kanat yok. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Sağ kanatta sağ, sol kanatta sol ayaklı bir oyuncu oynadı. Olcay, sol kanattan ola ki iki katı değin hoş oynadı. Yusuf birincil defa geldikten sonra sol çizgide oynadı. Bunların verimini gördük, oynatmak istediğim şey böyleydi. Güzel ekip oyunu oynandı, fazla hoş pozisyonlar yakalandı. Hiçbir pozisyon şansa değildi, organizeydi. Çok mutluyuz. Aksaklık olmazsa benzer şekilde devam edebiliriz. Bütün oyuncu arkadaşlarla konuştuk, hepsinin kalan 9 maçı yaşaması, konsantre olması gerekiyor.”

‘HAKEMLER BURAK’A ÖNYARGILI’

Hakemlerin Burak Yılmaz’a karşısında önyargılı olduğunu anlatan Çalımbay, şunları dedi:

“Bizim maçlarımızda verilmeyen penaltılar, pozisyonlar yaşanıyor. Birçok takımda olduğu gibi bizde de oluyor. Bizde daha artı oluyor ama hakemlere karşı saygımızı hiçbir vakit yitirmedik. Burak’a karşı önyargılılar. Türkiye’de Burak tarzı oyuncu fazla az. Burak mahsus düşmüyor. Burak’a önyargıyı kafalarından atmaları gerekiyor. Burak, fazla zeki, nerede ne yapacağını iyi biliyor. Bilhassa deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabiliyor. Burak’ın sakin olması kart görmemesi gerekiyor.”

‘TRANSFER YASAĞI ZOR KATAR’

Transfer yasağı durumunun Trabzonspor’a baski katacağını kaydeden tecrübeli teknik adam, “Transfer yasağının olması Trabzonspor’a baski katar, bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Burada kadroyla iç içe olduk, alt yapıdan aldığımız arkadaşlar, kiralık arkadaşlarda var. İnşallah transfer yasağı olmaz lakin böyle bezginlik olursa Trabzonspor altından kalkar. Bazı kulüplerde fazla can sıkıntısı yaşadılar, çok iyi yerlere geldiler, bunlardan biri Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş’ı sıkıntı yaşayarak aldı Fikret bey, daha sonra yere geldi. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor camiası 1-2 yıl kaybetmez, çok şey kazanır. Ben de kendime tarafından fazla güzel rapor çıkarıyorum, yalnızca benim dönemim yok. Benim Trabzonspor ile daha önceden görüşlerim var. Bunları da idare veririz. Trabzonspor, oradan zarar görmez, güçlenir. Aktarma yasağı olsa da Trabzonspor’un mükemmel yere geleceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR’UN HEDEFİ ÜSTÜNLÜK OLMALI’

Trabzonspor’un Avrupa Kupaları’na katılması gerektiğini anlatan Çalımbay, “Ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa Kupaları’na katılmalıdır. Trabzonspor camiası kadro olarak ve öteki açıdan da Avrupa’yı kaldıracak güçtedir. Bana kadar Trabzonspor’un en büyük hedefi şampiyonluk. Transfer yasağı gelse deha ona tarafından yol almak gerekiyor. Muhakkak bir yerden sonradan Trabzonspor’un bu sene olur, seneye olur lakin planlı programlı gidip yüzde yüz hedefinin üstünlük olması lüzumlu” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Kaynak: www.sporx.com

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