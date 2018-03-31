Hakan Çalhanoğlu’ndan flaş Türkiye itirafı!

‘da forma giyen ulusal futbolcugazetesine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda gösterdiği performansla İtalya’da tüm dikkatleri üstüne çeken Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda elendikleri Arsenal maçıyla ilgili yine gündem yaratacak sözler sarf etti.

Mücadelenin derhal peşinde “Maçın adamı hakemdi.” sözleriyle gündeme gelen başarılı futbolcu, söz konusu karşılaşmayla ilgili bir soru üzerine “Arsenal maçından öğrendiğim en manâlı şey, bir hakemin maçı değiştirebileceğiydi.” cevabını verdi.

Hakan, Almanya’da doğmasına karşın neden Türk ulusal takımını seçtiğine yönelik soruyuysa “Bu, basit bir tercih değildi. Almanya’ya müteşekkirim çünkü orada doğdum ve futbolu orada öğrendim. Oysa Türkiye, benim evim.” şeklinde yanıtladı.