Haberler > Futbol > Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor maçını ve gündemini Haluk Ayyıldız değerlendirdi – Trabzonspor haber Haluk Ayyıldız: Herkes borcunu kapatsın da…

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Muharrem Ressam aldığı olağanüstü kongre kararı sonrası çok şaşılacak bir tanımlama yaparak kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Özetle ne demişti Sayın Sanatkâr, “Geçmiş başkanlar yaptığı borcu kapatsın, ben de gereğini yaparım…” Yani olacak meslek yok bu. O vakit sorarlar ve derler ancak; “Sen önce kendi borcunu kapat, öteki başkanlar da kendi dönemine ait borçlarını kapatır.” Sayın Sanatçı’ya söyleyeceğim şudur: “madem ki paranız vardı, niçin 250 bin Euro’yu ödeyemediniz de Trabzonspor Kulübü’ne transfer yasağı getirttiniz.”

Ben yine lafımdayım, başkan Sanatkâr kaçmasın! Namzet olsun. Kendi döneminde 500 milyon TL’lik masraf yaptı ve kulübü hemen hemen uçurumun eşiğine getirdi. sonuç olarak 1 milyar TL’lik bir borç yükü de Trabzonspor’un sırtına yüklemiş oldu. Evet burada herkes suçludur ama bu kulübe başkan olduğunuzda, “Ben bunların hepsini hallederim, vizyon ve görev sahibiyim” diyerek başkanlık koltuğuna oturmuştunuz. Şu an şart “Biz bu işi yapamadık” oluyor sayın başkan. Namzet olacaksınız aday! Değil böylece gitmek. Trabzon’u kucaklayan bir liste yapacaksınız ve bu işi temizleyeceksiniz. Eğer yapmazsanız da sizi ‘kaçmış’ olarak sayacağım!

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur