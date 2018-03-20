Haberler > Futbol > Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan Burak Yılmaz’a övgü Yusuf Yazıcı’dan Burak Yılmaz’a övgü

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Fenerbahçe maçında Trabzonspor taraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay göre oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Printer, Malatya maçında attığı olağanüstü iki golle kendine geldi. Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine kadar, maçta Burak Yılmaz’ın kendisine büyük katkı sağladığını gösteren genç oyuncu, “Golü kendisi de atabilirdi ama o pek bir centilmenlik yaptı oysa, bana golü hemen hemen ikram etti. Her Tarafta kendime gelmemi sağlayan isim Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Çok mutluyum, artık eski günlerime tekrar dönüş yapacağıma inanıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler” diye konuştu.

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Kaynak: www.haberturk.com
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