Haberler > Futbol > The Guardian’dan Başakşehir’e övgü “Başakşehir, 3 büyüklere meydan okuyor”

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İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili bir makaleye yer verdi.

The Guardian, “Eksik taraftar, kısa tarih ama Türkiye’nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar” başlıklı tahlil yazısında, Medipol Başakşehir’in başarısından övgüyle bahsetti.

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile ulusal futbolcu Cengiz Ünder’in fotoğrafına da yer verilen haberde, İngiltere Premier Lig’de önceden forma giymiş futbolcuların, İstanbul ekibinin başarısında katkı maddesi sağladıkları aktarıldı.

Haberde, Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge’ü 2-0 yendiği maçta Adebayor, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Eljero Elia gibi birçok tanıdık yüzle karşılaşıldığı belirtildi.

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