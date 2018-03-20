Haberler > Futbol Süper Lig’de gol ortalaması düştü

Spread the love



















Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında maç başına gol ortalaması 3’ün altına geriledi.

Süper Lig’in ikinci yarısında geride kalan 9 haftada oynanan 81 maçta 223 gol atıldı.

İkinci devre hafta başına 30 gol barajına sadece bir defa ulaşılırken, maç başına gol ortalaması 2,75’e düştü.

Ligin ilk devresindeki benzer bölümde 5 haftada 30 gol barajı aşılmış, maç başına da 3,28 gol ortalaması yakalanmıştı.

Sezonun ilk yarısında futbolseverler, son 16 sezonun en gollü ilk yarısına şahitlik etmişti. 153 karşılaşmada 461 gol atılırken, maç başına 3,01 gol ortalamasına ulaşılmıştı.

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta sonunda ise maç başına gol ortalaması 2,92’ye geriledi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur