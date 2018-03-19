Haberler > Futbol Samsunspor’dan sert hakem tepkisi

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Zeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, 0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Sahadan 1 puanla ayrıldıkları için ağlamaklı olduklarını gösteren Zeren, “Maçın tekrarını futbolcularla birkaç defa izledik. Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen net iki penaltıyı göremedi ve veremedi. Ligde benzer haksızlıklara çok uğradık fakat hakemlerin her zaman kusur yaptığını düşündük ve böyle kabul ettik. Adana Demirspor maçında net golümüz verilmedi, yeniden 2 puan kaybettik. Biz camia olarak hakemlere tekrar tekrar inanan ve güvenen bir kulübüz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu bizim güvendiğimiz ve inandığımız bir insandır. Lakin Boluspor maçında yaşananları sadece hakem hatasıyla bağdaştırmak muhtemel değildir.” ifadelerini kullandı.

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