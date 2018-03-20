Haberler > Futbol > Robinho’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı Robinho: “Türkiye’ye gelmeden önce Alex ve Roberto Carlos ile konuştum”

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho, ailesiyle Türkiye’de fazla mutlu olduklarını söyledi.

Robinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara aktarma döneminde Demir Grup Sivasspor’a gelmeden önce Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anlattı.

Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardındaki Sivas’a geldiğini açıklama etti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’NİN TEKLİFLERİ

Robinho, geçmişte Türkiye’den aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da bulunduğu çoğu kulüpten aktarma teklifi aldığını doğrulayarak, ”Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya’da oynuyordum. Benim için Türkiye’ye ulaşmak fazla baskı bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu.” dedi.

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