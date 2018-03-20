Haberler > Futbol Rıza Çalımbay, Ersun Yanal’ı geride bıraktı

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Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında baştan yapılanmaya artan bir şekilde üstünlük hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig’in birincil 8 haftasında, beklemedik saha sonuçlarının ardındaki Yanal ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına Rıza Çalımbay’ı getiren Karadeniz ekibi, ligde her tarafta yükselişe geçerken tepe için umutlarını arttırmıştı. Ligin ilk yarısında aldığı sonuçların arkasından umutlarını ikinci yarıya taşıyan bordo-mavililer defalarca aldığı beraberlik ve mağlubiyetler sonrası yarışın arkasında kalırken, Avrupa kupalarına katılma umutlarını ise sürdürdü.

YANAL 9 PUANLA 11. SIRADA BIRAKTI

Bordo-mavililer, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin peşinde Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, takımı bıraktığında ise Trabzonspor 9 puan ile 11. sırada bulunuyordu ve lider ile arasında 13 puanlık ayrım vardı.

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer kayda değer bir çıkış yakaladı. Ilk sanki sonunda Trabzonspor, 29 puan ile 7. sırada yer aldı ve lider ile arasında puan farkını 7’ye kadar indirerek, şampiyonluk umutlarını Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına taşımıştı. Ancak, bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birlikte defalarca aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle beklentilerin aşağı kaldı.

ÇALIMBAY YÜZDE 50’LİK ORTALAMA YAKALADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal’dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal, 18 maçta 5 başarı, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gole karşılık, kalesinde 32 gol gördü. Ersun Yanal, bu performansıyla yüzde 27.7’lik bir ortalama yakaladı.

Rıza Çalımbay ise 18 maçta 9 başarı, 6 birliktelik ve 3 mağlubiyet elde etti. Söz konusu dönemde Trabzonspor 28 gol atarken kalesinde ise 15 gol fark etti. Çalımbay, bu grafik ile yüzde 50’lik bir başarı yüzdesi yakalayarak kendisinden önce görevde yer alan Ersun Yanal’ı solladı.

AVRUPA İÇİN UMUTLARINI TAŞIYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin arkasında Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi 4. sırada yer alan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi.

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Kaynak: www.haberturk.com

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