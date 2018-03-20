Haberler > Futbol > Giuliano’dan Galatasaray maçı sonrası flaş açıklama – Fenerbahçe haberleri Giuliano: 8 final maçımız var

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Giuliano, Galatasaray karşısında şampiyon gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi… Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine tarafından Brezilyalı yıldız, “Derbide tek yetersiz noktamız goldü. çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şanslar da yakaladık ama golü bulamadık. Futbol böyle… Ara Sıra pozisyonlara giriyor ama gol atamıyorsunuz. Bizim için de yetersiz olan buydu. Taraftarımız fiilen şahane bir atmosfer yarattı. Onlara başarı atamak istedik. Fazla hoş bir geceydi. Bu yüzden onlara başarı veremediğimiz için çok daha pozitif üzgünüz. Ama lig bitmedi, önümüzde 8 final maçımız var. Elimizden geleni yapacağız. Onları mutlu etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Brezilya Ulusal Takımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Giuliano, “Milli takıma çağırılamadığım için muhakkak üzgünüm ama oraya gitmek gerçekten kolay yok. çok iyi oyuncular var. Ben de baştan seçilmek için elimden geleni yapacağım. Koç açıklama yaptı, şansımızın olduğunu söyledi. Ben de çalışmaya devam edeceğim. Hala umudum var. Koçun açıklamaları besbelli zaten. Elimden geleni yapacağım ve Dünya Kupası’nda yer olmak için büyük gayret göstereceğim” dedi.

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