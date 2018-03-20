Haberler > Futbol > Galatasaray’da Fatih Terim’den futbolculara uyarı Fatih Terim’den futbolculara uyarı

Spread the love



















Ulusal maçlar sebebiyle liglere verilen bir haftalık aranın arkasında Türk Telekom Stadı’nda Trabzon’u ağırlayacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerinden kendilerine iyi bakmalarını istedi.

Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine kadar takımının son dönemdeki performansından oldukça memnun kalan İmparator, milli ara dönüşünde kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiği konusunda oyuncularını uyardı. Bu müşteri araların dönüşlerinde takımların performans anlamında biraz düştüğünü bilen tecrübeli teknik adam, milli takımlarına gidenlere “Ahenkli beslenin, antrenmanlar ve maçlardan artan zamanlarda sosyal hayatınıza uyarı edin, dinlenmeye çalışın. Sağlam gidin, sağlam dönün” telkinlerinde bulundu.

——————————-Kaynak: www.haberturk.com——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







