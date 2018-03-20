Haberler > Futbol > Fatih Altaylı’dan önemli açıklamalar – Futbol haberleri Fatih Altaylı: ”Dursun Özbek tefecilik yapmıştır”

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fatih Kuşçu’nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Spor Saati’ programında spor gündemini değerlendirdi.

”ATATÜRK’Ü KİM DEĞIL SAYIYORSA DEĞIL OLMAYA MAHKUMDUR”

Başakşehir’in tartışılan 18 Mart Koreografisiyle ilgili konuşan Fatih Altaylı, ”Bununla ilgili bir şeyler bildirmek isterim lakin birazcık gerçeklerden söz etmek gerekli. Evet bu konuşulanlar dürüst. Çanakkale’de Atatürk’ün izini silmek isteyen bir kesim var. Güya orada Mustafa Kemal yokmuş gibi davranıyorlar. Mustafa Kemal’in o savaştaki fonksiyonunu görmezden gelen bir kitle var. Diyorlar oysa, ”Çanakkale’de Mustafa Kemal düşük rütbeli bir askerdi”. Evet, doğru. Orada ordu komutanı ya da genel kurmay başkanı değildi ama o sırada Mustafa Kemal bir albaydı ve savaşa büyük etkisi oldu. Bu etkiyi biz değil bütün Dünya kabul ediyor. Tarihi kendimize tarafından yönlendirme amacında değiliz. O etki şuydu; Çanakkale’de sıkışan ve tümdengelim yapılan alandan uzaklaşan bir işgal ordusu vardı. İngiliz ve Anzaklardan oluşan… Anzaklar tek çıkış olarak, Çanakkale’ye ulaşmak istiyorlardı. Oradan bir harekat başlattılar. O günkü olanaklar kısıtlı olduğu için harekete geçiyorlar. Mustafa Kemal’in büyüklüğü burada anlaşılıyor. Kimseden dikte almadan yapması gerekeni gerçekleştirmek için hiçbir emir almadan oraya atılıyor. Oraya birlikleriyle beraber intikal ediyor ve düşman Çanakkale Savaşı’nı kaybediyor. Bir Daha da bunu yapamıyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Mustafa Kemal’in Çanakkale’deki fonksiyonu bu. Bakıldığı süre daha alçak bir rütbede ama savaşın seyrini değiştiren adam. 18 Mart Çanakkale’deki deniz savaşının yıl dönümü. Bu ülkenin kurucu babasının 18 Mart’ta bir fonksiyonu yok. Orada Deniz Savaşı var. Bu koreografiye iyi niyetle bakarak orada olmamasını olağan buluyorum. Peki, bu koreografiyi hazırlayanlar benim gibi tarihi bilgiye dayanarak mı yapıyorlar yoksa birilerini tarihten silme çabasıyla mı yapıyorlar, onu da onların vicdanına bırakıyorum. Eğer bunu Atatürk’ü yok saymak için yaptılarsa; 100 sene defalarca şampiyon olsalar gözümde beş kuruş değeri yok. Bu ülkenin kurucu babası bir savaşta yok sayanın 100 şampiyonluğu sıfır değerdedir. Eğer iyi niyetli bir biçimde benim anlattığım gibiyse yapılan doğrudur ama kimseyi amaç okuyacak halim değil. Atatürk’ü kim değil sayıyorsa kendisi değil olmaya mahkumdur.” dedi.

——————————-Kaynak: www.haberturk.com——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







