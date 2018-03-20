Haberler > Futbol > Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan 115. yıl mesajı Fikret Orman’dan 115. yıl mesajı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 115. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Başkan Orman, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en şerefli gündür 19 Mart. Bugün, kulübümüzün 115. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş’ı 115 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve birliktelik ayakta tutmuştur. 115 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş’ımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaş’ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza dek hoş bir harmoni içindeyiz.”

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur