Haberler > Futbol > Başakşehirli Emmanuel Adebayor’a övgü yağıyor Emmanuel Adebayor’a övgü yağıyor

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Spor Toto Süper Lig’de irtifa yarışının gösterişli ekiplerinden Medipol Başakşehir’in deneyimli golcüsü Emmanuel Adebayor, az kalsın yıllara meydan okuyor.

Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi namına epeyce talihsiz geçen bir dönemin arkasında Medipol Başakşehir’de tekrar yükselişe geçti.

Medipol Başakşehir’e 2016-2017 sezonunun devre aralarında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.

45 DEVLETE AIT MAÇTA 21 GOL ATTI

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 devlete ait karşılaşmada 21 defa rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur