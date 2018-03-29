Gyan: Fenerbahçe’yle önemli bir maça çıkacağız

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, Doğan Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun 10. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında Kayserispor’un birliktelik golünü atan Asamoah Gyan, “Fenerbahçe ile kayda değer bir maça çıkacağız” diye konuştu.

Gyan, “Sezonun birincil yarısında iyi bir netice almıştık. Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta da iyi bir netice edinmek istiyoruz. Taraftarımıza her zamanki yaptıkları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Onlar ellerinden gelen desteği verirlerse bu bize de yansır ve takımı ateşler” şeklinde konuştu.

Sezonun birincil yarısında oynanan Fenerbahçe maçında attığı golün hatırlatılması üzerine ise Gyan, “Manâlı olan şampiyon gelmemiz. Kimin gol attığı kayda değer değil. Takımımızın yenmesi kayda değer. Lakin tabii oysa hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim. Burada da olumlu sonuçlar edinmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.