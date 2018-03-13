Güntekin Onay’dan canlı yayında flaş Talisca sözleri!

Beşiktaş’ın yıldız ismi Anderson Talisca, Brezilya Ulusal Takımı’nın namzet kadrosuna ağırlama edildi. Yayıncı kuruluş beIN Sports’un spikeri ve programcısı Güntekin Onaylama, “Haftanın gündemi” programında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Talisca’nın değeri artacak”

Tasdik, “Talisca’nın Milli Takım’a seçilmesi, Beşiktaş açısından daha kötü oldu. Brezilya Ulusal Takımı’ndan bahsediyoruz. Dünyanın en kayda değer 3 ulusal takımından bir tanesine. Brezilya Ulusal Takımı’nda oynayan oyuncunun değeri artar. Talisca seçildi, şimdi değeri artacak” dedi.

“Premier Lig yolu da açılacak”

Meşhur spor spikeri, “Talisca Benfica’nın oyuncusu. Beşiktaş’ın Talisca’yı alması güçleşecek. Premier Lig’e transfer olamıyordu, milli takıma seçilmediği için kapalıydı. Orası açılacak. Her anlamda kendimce Beşiktaş açısından olumsuz oldu. Ama 21 milyona alıp 40 milyona satma şansı yüksek. Ben olsam borç, harç, kredi alırım ve 21 milyonu bastırırım, fakat Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası’na gidecekse…” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber 1903)

Tarih: 13.03.2018 11:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur