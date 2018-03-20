Güneş’in yeni hedefi: “G.Saray’a kadar 4’te 4”

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi.
Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş’ta Şenol Güneş öncelikle edinmek üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine değin 4 karşılaşmadan mutlak başarı çıkartmak.
GÜNEŞ’TEN FUTBOLCULARA UYARI
Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının arkasından Süper Lig’de manâlı bir virajı 3 başarı ve 1 bozgun ile atlatan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, “Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine dek 4’te 4 yaparak şampiyonluğun en dinç adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum” dediği öğrenildi.
KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE
Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park’ta 3-1 yenilmesinin gerisinde Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak doruk yolunda kayda değer bir 3 puan kaybetti.
İşte siyah-beyazlıların son maçları;
Bayern Münih – Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş – Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig
Beşiktaş – Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası
Trabzonspor – Beşiktaş: 0-2 Süper Lig
Beşiktaş – Gençlerbirliği: 1-0 Süper Lig
Beşiktaş – Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi
Başakşehir – Beşiktaş: 1-0 Süper Lig
——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da