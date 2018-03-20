Güneş’in yeni hedefi: “G.Saray’a kadar 4’te 4”

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapanyeni maksat belirlendi. Süper Lig’in bitimine 8 hafta kala geçtiğimiz hafta sonu Medipol1-0 yenilerek tepe yolunda ağır bere bölge Beşiktaş,derbisine kadar oynayacağı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkartmak istiyor.

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi.

Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş’ta Şenol Güneş öncelikle edinmek üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine değin 4 karşılaşmadan mutlak başarı çıkartmak.

GÜNEŞ’TEN FUTBOLCULARA UYARI

Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının arkasından Süper Lig’de manâlı bir virajı 3 başarı ve 1 bozgun ile atlatan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, “Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine dek 4’te 4 yaparak şampiyonluğun en dinç adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum” dediği öğrenildi.

KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE

Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park’ta 3-1 yenilmesinin gerisinde Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak doruk yolunda kayda değer bir 3 puan kaybetti.

İşte siyah-beyazlıların son maçları;

Bayern Münih – Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş – Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig

Beşiktaş – Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası

Trabzonspor – Beşiktaş: 0-2 Süper Lig

Beşiktaş – Gençlerbirliği: 1-0 Süper Lig

Beşiktaş – Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi

Başakşehir – Beşiktaş: 1-0 Süper Lig

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







