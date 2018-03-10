Guardiola’ya ‘siyasi’ ceza!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun gerisinde cezaevine giren politikacılara destek belirlemek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza verildiği bildirildi.

Aralık ayında konuyla ilgili iki defa resmen uyarılan Guardiola, Federasyon Kupası’nda Wigan Athletic ile oynadıkları maçta yine sarı kurdele takması üzerine federasyon tarafından cezalandırıldı.

Guardiola’ya 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00’e dek itiraz hakkı verilmiş ama tecrübeli teknik adam federasyonun vereceği kararı kabul ettiğini bildirmişti.

Tarih: 09.03.2018 20:08 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur