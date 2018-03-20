Göztepe’den Tuna’ya ‘Uzun vadeli’ teklif

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ulusal maç arasına 40 puanla 7’nci sırada giren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı.

Sepil, başlangıçta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile röportaj odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de atama yapan Tuna’nın performansından hoşnut olan Mehmet Sepil’in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna’yla uzun vadeli kastetmek istediğini ifade etti.

Tamer Tuna yaptığı açıklamada, başkan Sepil’le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Yalnızca düşüncelerimizi birbirimize ilettik” diye konuştu. Sepil’in kendisiyle uzun vadeli kastetmek istediğini doğrulayan Tuna, “Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece söylenti” dedi. Tamer Tuna ile birincil teması gerçekleştiren Sepil’in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju’yla da masaya oturacağı bildirildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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