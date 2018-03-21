Göztepe’de ikinci devre gözden düştüler

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönüp ulusal maç arasına 40 puanla 7’nci sırada giren Göztepe’de stoper Milos Kosanovic formayı kaptırdı.

Sezon başında Belçika’nın Standard Liege takımından kiralanan Sırp oyuncu, 14 hafta üst üste formayı giyerken partneri Kadu’yla da iyi bir ikili oluşturdu. Savunmadaki iyi performansını hücumda da sergileyen Kosanovic, duran toplardan 3 asist yaptı. Ancak devre aralarında Brezilyalı Wallace Reis’in aktarma edilmesinin ardındaki düşüşe geçen 27 yaşındaki savunmacı Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında değiştirme oturdu, formayı Reis’e kaptırdı. Teknik direktör Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Kadu’nun yokluğunda Kosanovic’i tercih etmezken, Reis’le birlikte Leo’ya kısmet verdi.

Göztepe’de Kosanovic’in yanı sıra ikinci yarıda Scarione, Ghilas, Tayfur, Ömer ve Ngando da fazla eksik zaman bölge isimler oldu. Sarı-kırmızılılarla sezona harikulade bir başlangıç yapan ve attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Tayfur, sezonun ikinci yarısında yalnızca 2 maçta 11’de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu hiç 90 dakika sahada kalamadı. Tayfur, 6 karşılaşmada 182 dakika atama yaptı. İzmir ekibine geldiği günden bu yandan beklentileri karşılayamayan Cezayirli forvet Ghilas da ikinci devrede kendini gösteremedi. Ghilas sadece 4 müsabakada 99 dakika sahada kaldı. Göztepe’de Tamer Tuna’nın 11’de tercih etmediği oyunculardan Scarione ikinci yarıda 3, Ömer 2 ve Ngando da 1 maç oynadı. Scarione 50 dakika sahada kalırken, sakat olan Ömer 2 dakika, Ngando ise 26 dakika atama yaptı.

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Kaynak: www.sporx.com

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