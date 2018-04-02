Göztepe maçında Medel – Adriano sürprizi!

Tolgay, Atiba ve Oğuzhan cezalı duruma zihin Beşiktaş’ın orta sahasında büyük avarelik oluştu. Sevilla’da zaman zaman orta sahada forma giyen Brezilyalı sol bek Adriano, Göztepe maçında Şenol Güneş’in can simidi olacak.

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş gelecek hafta oynanacak Göztepe maçı öncesi kara kara düşünüyor. Vodafone Park’ta 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın sarı kart görmesiyle orta sahadaki cezalı oyuncu sayısı 4’e çıktı. Quaresma’nın da cezalı olması sebebiyle Beşiktaş’ın evinde oynayacağı Göztepe maçında adeta orta saha oyuncusu kalmadı. Şenol Güneş’in orta alanda kime görev vereceği ilgiyle bekleniyor. Keza Jeremain Lens’in haftalardır forma şansı bulmasına rağmen performansının giderek düşmesi de teknik heyete endişe veriyor. Ön liberoda da Gary Medel’in yanında oynamasına belirli gözüyle bakılan Necip Uysal’ın da bu sezon ligde sadece 3 maça ilk 11’de başlamış olması da bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekiyor.

Kulübede bezginlik

Lens, Necip, Talisca, Babel ve Medel’in Göztepe maçına birincil 11’de başlaması durumunda yerine geçen kimse kulübesinde orta sahada atama alabilecek ad yok gibi. Gökhan Töre geçen hafta ilk kez 18 karakter kadroya girebilmişti. Maç kondisyonu olmayan Töre açık havada siyah-beyazlıların bu sezon başka bir orta saha oyuncusu yok. Şenol Güneş orta alandaki bu kıtlığı Adriano ile aşacak gibi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce forma giydiği Sevilla ve Barcelona’da ara sıra orta sahada da tayin yapan Adriano’yu Medel’in yanına oynatması bekleniyor. bu arada Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Caner Erkin’in performansını fazla beğenen Güneş, bu oyuncuyu Göztepe aleyhinde ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. (Türkiye)

Tarih: 02.04.2018 10:11