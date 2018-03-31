Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig’de yarın Kasımpaşa’yı misafir edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Sınıfı Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın gerisinde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

Göztepe’de sakatlıkları yer alan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almazken, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe ile Kasımpaşa arasında yarın saat 13.30’da Bornova Stadı’nda oynanacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Tarih: 31.03.2018 16:15

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