Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’den Avrupa ve Demba Ba açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, hedefleri hakkında konuştu. Bazı oyunculara uzun sözleşme öneri edeceklerini açıklayan Sepil, Demba Ba’nın geleceği hakkında da konuştu.

“Saldırgan adımlar atmayacağız”

Ligde kalan haftaları Avrupa kupalarına katılmak adına manâlı gördüklerini açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Avrupa’ya kaldığımız durumda bunu değerlendirmemiz gerekli. Çoğu kulüp Avrupa’da olduğu yıl kulübü buna hazırlamadığı için zorlama durumlarda kaldı. Bunun farkındayız ve atacağımız adımlar akılcı adımlar olacak. Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip saldırgan adımlar atmayacağız” dedi.

“Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz”

Spor Toto Süper Lig’de haftayı galibiyetle kapatan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, kalan 9 haftada rakiplerinin büyük bölümünün ligde daha daha aşağı sıralarda olan ve düşmemeye oynayan takımlarla olacağını söyledi. Ligin üstteki sıralarından bir tek Galatasaray’la oynayacaklarını bu maçın da ligin son haftasında oynanacağını kaydeden Sepil, “Bu da bizim için bir üstünlük. Bizim manâlı bir hedefimiz var, 5. olursak Avrupa kupalarına katılma durumumuz oluyor. Önümüzdeki 9 haftayı biz böyle değerlendiriyoruz. Bu şansı kullanıp Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Önümüzdeki 9 hafta ayrıca Avrupa kupaları ayrıca de önümüzdeki sezonun yapılanması için önemli” ifadelerini kullandı.

Sezon başı hedeflerinde Avrupa kupalarına katılmanın olmadığını kaydeden Başkan Sepil, “Avrupa’ya kaldığımız durumda bunu mükemmel değerlendirmemiz lazım. Çoğu kulüp Avrupa’da olduğu yıl kulübü buna hazırlamadığı için şiddet durumlarda kaldı. Bunun farkındayız ve atacağımız adımlar rasyonel adımlar olacak. Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip kavgacı adımlar atmayacağız. Bu adımları stadımız hazırlanmış hale geldiği vakit atacağız” diye konuştu.

“İzmir’de tembellik var”

İzmir’deki tüm kurum ve kuruluşların sporun ve futbolun önemini tam algılamadığından yakınan Sepil, “Futbolun bir büyük kasaba için ne kadar önemli olduğunu ve tanıtıcı bir unsur olduğunu anlamış değiliz. Yılların getirdiği başarısızlıkla ola ki bu tembellik oluştu. Özellikle Anadolu şehirlerinin aldığı destekler besbelli. Aynı takviye maddi ve maneviyat İzmir’de değil. ‘Orada bazı var, burada çok ekip var’ deniyor ve tembelliği bu oluşturuyor. Tüm İzmir takımları bir gerçek. Bu hakiki içinde bu yardımlar çok zeki bir şekilde değerlendirilebilir lakin İzmir bu aşamaya gelemedi. Altay, Altınordu ve Menemen Belediyespor bir üstteki lige çıkmaya çalışıyor. İzmir’in bu takımları ıskalamaması gerekli. Yalnızca somut değil maneviyat takımları cesaretlendirmek gerekli. Göztepe, Avrupa’da oynarsa bu şehrin dinamikleri için de çok çok manâlı bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

“Bazı oyunculara uzun kontratlar öneri edeceğiz”

Gelecek sezonun planlaması için Teknik Direktör Tamer Tuna ile konuşmalar yaptıklarını da anlatan Sepil, “Sözleşmesini uzatmak istediğimiz futbolcular var. Kayda Değer bir bölümünü bu hafta içinde hallederiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta içinde sözleşmesini uzatacağımız futbolcuları da duyururuz diye düşünüyorum. Gelecek sene sözleşmesi bitecek olan yabancılardan Leo Schwechlen ve Milos Kosanovic var, yerli oyunculardan Günay, Tanju ve Selçuk var. Onların açık havada oyuncuların hepsinin gelecek seneye dönük de sözleşmesi var. Sene sonunda ayrılabilecekler olabilir. Bir Takım oyuncularımıza daha uzun kontratlar da önereceğiz” açıklamasını yaptı.

Demba Ba kalacak mı?

Demba Ba’nın Moussa Sow ile karşılıklı bir futbol akademisi bulunduğunu ve ileride bu konuda bir ortaklık yapabileceklerini de kaydeden Sepil, “Demba Ba, gelecekte bu işi gerçekleştirmek istiyor. Demba Ba birincil geldiğinde de sadece oyuncu olmadığını, uzun vadede futbolda kalmaya çalışan bir kişilik olduğunu söylemiştim. Kendisiyle bu konuları görüşeceğiz. Demba Ba seneye kalır mı bunlar da önümüzdeki haftalarda muhakkak olacak” dedi.

Özilhan ile yaptıkları röportaj üstüne

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan, ünlü meslek adamı Tuncay Özilhan ile yaptıkları görüşmeleri de anlatan Sepil, “Anadolu Grubu’nun yapısına baktığımızda bizim iş birliği yapacağımız çoğu şirketi var. Sporla ilgili bir grup ve yıllardır Türk sporunun içinde olan bir grup. Tuncay Özilhan’la birbirimizi tanıyoruz. Çok kayda değer bir görüşmemiz oldu. Bu projeyi nereye kadar götürebileceğimizi konuştuk. Kendileri de heyecanla dinledi. Şu lahza bir izah etme yapamayacağım ama önümüzdeki günlerde bu birlikteliğin detayları belirli olacak” diye konuştu.

Tarih: 13.03.2018 12:10 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur