Gözler Stuttgart’ı çalıştıran Tayfun Korkut’un üstünde!

Almanya Ligi’nde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Stuttgart’ta gözler RB Leipzig ile oynanacak maça çevrildi. Tayfun Korkut ve öğrencileri, bu maçı da kazanarak seriye devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Artı değişikliklere dikkat çekildi

11 Mart Pazar günü Stuttgart’ın sahasında oynanacak maç öncesi Stuttgart teknik direktörü Tayfun Korkut da markaj aşağı. Korkut’un göreve gelmesinin ardındaki Stuttgart’ta yaşanan fazla değişikliklere dikkat çekildi. Alman basınındaki haberlerde, ”Tayfun Korkut, Leipzig’i de yenerek başarılı performanslarını devam ettirmek istiyor” denildi.

Mükemmel bir çabuk yakaladılar

Tayfun Korkut yönetiminde Stuttgart, ligde tekrar tekrar 4.maçını da kazandı. 43 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği ilk maçta Wolfsburg ile berabere kalan Stuttgart, son 5 maçta ise Korkut ile birlikte 13 puan toplamış oldu. ( DIŞ HABER)

Tarih: 11.03.2018 00:27 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur