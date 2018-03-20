Gomis’ten alkış alan hareket!

Kasım ayında Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde lösemi tedavisi görebilen çocuklara sürpriz yapan Galatasaray’ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, Fransa’daki kısa tatilinde de çocukları unutmadı.

Gomis, Marsilya’da bir çocuk hastanesine ziyarette bulunarak buradaki kanser, böbrek hastası ve diğer hastalıklara sahip çocuklara hediyeler verdi. Galatasaray forması da imzalayan Gomis, çocuklarla oynamayı da dikkatsizlik etmedi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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