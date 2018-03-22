Gomis’in yanına sürpriz golcü!

Edinilen bilgiye takriben, Gomis ve Eren’in yanında bir takviye daha isteyen Fatih Terim yönetimle görüşerek Valladolid’li Jaime Mata’nın transfer edilmesi talebinde bulundu. Anında harekete geçen idare, Mata’nın menajeriyle bağlantı kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan birincil görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi.

La Liga 2’de Valladolid formasıyla fırtına gibi esen ve 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata’nın Galatasaray’a gelmeye hazırlanmış olduğu kaydedildi.

Son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla aşina Jaime Mata enerjik fiziğiyle de dikkat çekiyor.

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Kaynak: spor.haber7.com

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