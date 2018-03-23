Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı!

Ligde 25 kere ağları sarsan ve krallık yarışında birincil sırada bulunanhedefindevar. Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, böylece Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipleriyle yüz yüze gelmek istiyor.

Gomis’in ekip arkadaşlarına, “Türkiye Kupası’nda Akhisarspor’u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe’ye gol atmayı fazla istiyorum” dediği öğrenildi.

Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Göztepe’yi de eklemeye çalışacak.

Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini karşı taraf kaleye isabet ettiremedi.

SIRA YASİN’DE

Tudor döneminde eksik vakit alan Selçuk, Donk, Linnes ve Sinan Gümüş gibi isimler yeni hocaları Fatih Terim’den formayı kaptılar. Terim’in kalan 8 haftada Yasin Öztekin’den de kullanmak istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yasin, göstereceği performansla sarı-kırmızılı kulüpteki kaderini çizecek.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







