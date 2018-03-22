Gomis ve Burak arasında büyük kapışma sahne alacak

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, ligde gol krallığı yarışının gösterişli isimleri Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz’ı da karşı karşıya getirecek.

Süper Lig’in 27’nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa Kupaları’na katılma noktasında her tarafta umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak tesadüf, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de farklı siklet taşıyor. Ligde attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan ve Gomis’in en yakın takipçisi olan Burak Yılmaz bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak.

MAÇ BAŞINA 1’ER GOL ORTALAMASI

2017-18 sezonunda ligin en golcü iki oyuncusu olan Gomis ile Burak’ın, maç başına 1’er gol ortalaması bulunuyor. Gomis, bu sezon Galatasaray ile ligde çıktığı 25 karşılaşmada 25 gol kaydederek maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Burak Yılmaz ise Trabzonspor forması ile bu sezon ligde forma giydiği 20 maçta attığı 20 golle maç başına 1 gol ortalaması tutturan öteki bir isim oldu. Hem ligde 2088 dakika zaman alan Gomis, her 83,52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak Yılmaz ise 85,85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı.

KADRO YENIDEN DEĞİŞECEK

Süper Lig’in 25’inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26’ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında benzer 11’lerle uğraş ederek bu sezon öncelikle iki maç defalarca benzer kadrolarla sahaya çıkan Trabzonspor’da, ulusal aranın ardındaki oynanacak Galatasaray maçında kadro yeniden değişecek. Bordo-mavililerde sarı kart cezası sebebiyle Onazi’nin Galatasaray aleyhinde forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay kadroda zoraki değişim yapacak. Çalımbay’ın bu oyuncunun yokluğunda son iki haftada stoperde tahsis verdiği Okay Yokuşlu’yu bitmiş belli başlı mevkii olan orta sahaya çekmesi, bu oyuncunun yerine ise savunmada Hubocan’a tayin vermesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının peşinde lige bahşedilen milli arada 4 jurnal izne çıkan Trabzonspor’da müsade bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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