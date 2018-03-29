Gomis: Trabzonspor’dan 3 puanı alacağız

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da yıldız golcü Gomis, taraftarlarla buluştu, haftasonu oynanacak Trabzonspor karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Türk Telekom Stadyumu’nda yer alan Aslantepe GSStore’da düzenlenen imza gününde sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu.

“TRABZON’DAN 3 PUAN ALACAĞIZ”

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Gomis, taraftarlarla bir araya gelmesinden ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum. Onlar sezon her tarafında bize olağanüstü sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla cevap atamak istedik” dedi.

Trabzonspor maçına değinen Gomis, “Önemli bir maç. Trabzon’daki maçta iyi bir netice alamamıştık. Kendimize güveniyoruz. 3 puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz” ifadelerini kullandı.