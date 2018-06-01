Gomis için Fenerbahçe iddiası!

.Aziz Yıldırım, Fransız yıldızın kendileri tarafından istenmeyince Galatasaray’a gittiğini iddia ederken, “Gomis ilk bize geldi, Aykut öğretmen istemedi. O şekilde bir santrafor istemediğini söyledi. Hastalığından nedeniyle bocalama etti, almadık. Önce bize geldiler, biz istemeyince gittiler. Ligde böyle birkaç futbolcu daha var. Derhal ad saptamak dürüst olmaz ama başta bize geldiler. Bizim sıkıntımız gol değil. Aykut Kocaman, ligde 78 gol atmış bir takımın teknik direktör” ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray’da 40 maçta 32 gol attı ve 6 da asist yaptı.