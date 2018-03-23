Gomis: Finalde rakibimiz Fenerbahçe olsun

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Ligde 25 kere ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada bulunan Gomis’in hedefinde Fenerbahçe var.

Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipleriyle karşılaşmak istiyor.

UMARIM RAKİBİMİZ F.BAHÇE OLUR

Gomis’in ekip arkadaşlarına, “Türkiye Kupası’nda Akhisarspor’u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe’ye gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi.

Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Göztepe’yi de eklemeye çalışacak.

Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini muhalif kaleye isabet ettiremedi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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