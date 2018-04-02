Gomis: 35 gol atacağım

Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Süper Lig’de bu sezon gol sayısını 35 olarak belirledi.

MAKSAT 35 GOL

Sarı-kırmızılı takıma gelerek en doğru karan verdiğini bildiren Fransız forvet, 25 gol hedefini şu sözlerle büyüttü: “Kendime gol konusunda fazla güveniyordum. İmza attıktan sonradan 25 gol sözü vermiştim fakat taraftar beni pek inandırdı oysa 35 gol bile atabilirim, niçin olmasın! Bana olan sevgilerine karşılık devretmek istiyorum. Taraftarımız şunu bilsin ki kazanan olmamız benim gol atmamdan daha kayda değer. Şampiyonluğa gelmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

“GIDERKEN AĞLAYACAĞIM”

Fransız forvet Türkiye’ye ivedi alıştığını söylerken, “Galatasaray’dan ne zaman ayrılırım bilmiyorum lakin bu arada ağlayacağım. Buradaki sevgi sebebiyle Türkiye’ye çabuk alıştım. Türkçe de öğreniyorum. Önümüzdeki yıl konuşmaya başlarım. Yemekler fantastik. İstanbul’da Fransız restoranlarının sayısı fazla. Ayrıca Türk yemeklerinin de tek kelimeyle müthiş olduğunu söylemeliyim” biçiminde konuştu.