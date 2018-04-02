Gökhan Töre 15 ay sonra kadroda !

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Beşiktaş’ın 2015-2016 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardındaki o dönem siyah-beyazlı takımın eski hocası Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Çiğ United’a kiralık olarak giden Gökhan Töre, 1 Ekim 2016’da oynadığı Middlesbrough karşılaşmasının peşinde sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. West Çiğ’dan Beşiktaş’a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 15 ay aradan sonra bir karşılaşmada kadroya girdi. Uzun süren çare döneminin peşinde ulusal maçlar için lige verilen arada takımla birlikte çalışmalara başlayan Töre, Teknik Direktör Şenol Güneş kadar Alanyaspor karşılaşmasında kadroya dahil edildi.