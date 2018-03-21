Gökdeniz’in takımına şok! Sözleşmelere el koydular

Rusya’da Süper Lig takımlarından Rubin Kazan, şok bir soruşturmayla karşısında karşıya kaldı. Rusya Futbol Federasyonu Araştırma Komitesi’ne emrindeki hukuk birimleri Rubin Kazan kulübüne gelerek bir takım çalışmalar yaptı.

Rus basınında yer alan haberde, geçmişte ve acilen kulüpte forma giyen bazı oyuncuların sözleşmeleri, maaşları ve yapılan anlaşmalar ayrıntılı bir şekilde araştırıldı.

Bu araştırmada futbolcuların menajerleri ve futbolcularla nasıl anlaşmalar yapıldığı, herhangi bir hak ihlali olup olmadığı ve idareli ilişkiler incelendi. Kulüpteki bilgisayarlar, arşivler ve dosyalar incelendi, bazı kısımlar da Futbol Federasyonu’na götürülmek kaydıyla alındı.

öte yandan bir başka haberde de kulübün Tataristan’da yer alan banka hesapları, Tatfondbank ile yaptığı araştırmalar ve 2 milyar rublelik borcun detayları da araştırmanın konusu olduğu kaydedildi.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







