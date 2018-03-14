Giuliano’da hayal kırıklığı

Brezilya Milli Takımı’na çağrılmayan Giuliano moral olarak çöktü. Aykut Iri, kritik G.Saray maçı öncesi yıldız oyuncusunu terapiye aldı

Rusya’da yapılacak Dünya Kupası finallerine oynama gerçek dışı kuran Giuliano, önceki gün gelen haberle büyük şok yaşadı. Brezilya Ulusal Takımı’nın hocası Tite, Rusya ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna sarı-lacivertli yıldızı gösteri etmedi. Tite, Beşiktaşlı Talisca’yı başta ulusal takıma alırken, Giuliano’yu es geçti. 27 yaşındaki yıldız büyük hüsran yaşarken, Aykut Kocaman duruma el koydu. Sarı-lacivertli öğretmen, “Hemen umudunu yitirme, Dünya Kupası’na da kadar daha uzun vakit var. Eminim ama kadroya seni de çağıracaklardır. Şimdilik bunları düşünme ve kendini Galatasaray maçına hazırla” diyerek oyuncusuna moral takviyesi yapıyor.

Fenerbahçe’nin derbideki en büyük kozu olması beklenen Giuliano, milli takıma seçilememe şoku yaşıyor. Bütün ekip, Brezilyalı yıldızın moralini takviye etmek için uğraş sarf ediyor. (Fotomaç)

Tarih: 14.03.2018 05:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur