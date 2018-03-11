Giuliano: ‘Önümüzdeki hafta büyük bir maça çıkacağız’

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının arkasında beIN Sports’a konuştu.

Öne meydana çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

“Benim gol atabilmem için bir arkadaşımın topu bana atması lüzumlu. Golün kolektif olarak geldiğini biliyoruz. Manâlı olan takımın kazanması. Kayda Değer bir galibiyet aldık. Geçen hafta fazla fena bir bozgun almıştık. Bu galibiyetle ö zgüvenimiz yerine geldi. Önümüzdeki hafta büyük bir maça çıkacağız. Taraftarımızdan yardım bekliyoruz.

Ligde son iki maçta yenilmiştik. Bu iki yenilginin gerisinde ligde devam etmek için bir tepki vermemiz gerekiyordu. Maça iyi başlamadık. Tehlikeli bir takım gördük karşımızda. Bizim için en önemlisi gol yememekti. Çünkü bir şekilde gol atabiliyoruz. 1-0 öne geçtik ve bu skoru iyi savunduk. Fernandao ile çok kayda değer bir pozisyon kaçırdık ama son dakikalarda benim attığım golle 2-0 kazandık.”

Tarih: 11.03.2018 18:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur