Gençlerbirliği’nden ilginç baraj taktiği !

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Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a davetli olan Gençlerbirliği sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken birincil yarıda acayip bir pozisyon yaşandı. Maçın 33. dakikasında Yeni Malatyaspor’un kaleye fazla yakın bir bölgeden kazandığı hür vuruş öncesinde, Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz barajın gerisinde yere uzandı. Yerden yapılabilecek vuruşun kaleye gitmesini alıkoymak isteyen Ahmet Oğuz’a hakem Arda Kardeşler izin vermedi ve yerden kalkmasını istedi. Ardından vuruşu kullanan Aytaç Kara topu ağlara göndererek takımını 1-1’lik beraberliğe taşımayı başardı. Malatyaspor’dan harikulade geri dönüş ! Gençler ateş hattında !