Gençlerbirliği’nde Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bir günlük iznin arkasında çalışmalarına baştan başlayan başkent ekibinde futbolcular, antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde rahat alanda taktik çalışma gerçekleştiren futbolcular, sonradan sözde alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Başkent ekibinde, kaleci Hopf takımdan bambaşka koşu yaparken, Jailton fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana, ulusal takımlarda bulunan İlker Karakaş, Rahmetullah Berisbek, Palitsevich, Scekic, Diallo ve Pogba ile tedavisine devam edilen Ahmet İlhan katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın oluşturacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA

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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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