Gençlerbirliği gözünü deplasman puanlarına dikti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, iç sahada dinç, korkulan bazı olduklarını belirterek, “Acilen o gücü deplasmanda da göstermenin zamanı geldi.” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak kırmızı-siyahlıların başkanı Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde 8 maçın olduğunu vurgulayarak, “Takımımız da bu her bir finalin bilincinde.” diye konuştu.

Milli maçlar aralarında mükemmel çalıştıklarını, kendisinin de bu sürede defalarca takımla birlikte olduğunu dile getiren Cavcav, “Birlik ve beraberlik içindeyiz. Camia olarak gücümüz de buradan geliyor. Bundan sonradan da böyle olacak. Futbolcularım kendilerine defalarca güvendiğimi biliyorlar. Bu haftaki azimleriyle de Malatya’dan Ankara’ya 3 puan getireceklerine inancım bütün.” ifadelerini kullandı.

“Alabileceğimiz azami puana varmak istiyoruz”

Sezonun geri kalanında 4 iç saha, 4 de deplasman maçı oynayacaklarına dikkati çeken Murat Cavcav, “Bir lahza önce arzuladığımız puanları alıp son bölümü gizli geçirmek istiyoruz.” biçiminde konuştu.

“Besbelli 24 puan var. Alabileceğimiz maksimum puana varmak istiyoruz.” diyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerbirliği’nin yukarılara bakma zamanı geldi diye düşünüyorum. Her puanın altın bedel olduğu son bölümde takımımdan bu maçta beklentim ilk olarak başarı. Biz iç sahada tekrar tekrar enerjik, korkulan bazı olduk. Şu Anda o gücü deplasmanda da göstermenin zamanı geldi.”

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 27 puan toplayan 16. sırada Gençlerbirliği, bunlardan 19’unu Ankara’da elde etti.

ANKARA (AA) – MUSA SAMUR