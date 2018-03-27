Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” öncesi bisiklet yarışı

Gazze’de Filistinli grupların çağrısıyla cuma günü başlayacak “Büyük Dönüş Yürüyüşü” etkinlikleri zarfında bisiklet yarışı düzenlendi.

“Büyük Dönüş Yürüyüşü” organizatörleri göre düzenlenen etkinliğe takriben 200 Filistinli genç katıldı.

Gazze sokaklarında pedal çeviren gençler, bisikletlerinin önüne “Dönüş ve ablukayı kırma yürüyüşü” yazılmış çıkartmalar yapıştırdı.

Fetih Hareketi Milli İlişkiler Dairesi Temsilcisi Riyad Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu yarışmayı, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri zarfında düzen ettik. Bütün bu etkinliklerle amacımız, işgalcilere ve dünyaya, topraklarımıza dönüş hakkı konusunda ısrarcı olduğumuzu göstermek.” dedi.

ABD’nin Filistin davasının tasfiyesi için aldığı kararları reddettikleri yönünde de mesaj verdiklerini aktaran Abdulvahid, bisiklet yarışının Gazze halkını yürüyüşe katılma konusunda özendirme ettiğini belirtti.

Yarışmanın birincisi Muhammed Ataullah da “Kazandığım birinciliği Filistinlilere hediye ediyorum ve onları cuma günü başlayacak yürüyüşe katılmaya eğlence ediyorum.” diye konuştu.

Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönebilmesi için 30 Mart’ta Gazze-İsrail sınırında dostça “Büyük Dönüş Yürüyüşü” düzenlenmesi planlanıyor.

Tarih: 27.03.2018 16:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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