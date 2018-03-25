Galatasaraylı Maicon’a kötü haber!

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Portekiz ulusal takımı teknik direktörü Fernando Santos, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Maicon hakkında açıklamalarda bulundu. Santos, çifte pasaportu yer alan ancak Brezilya ulusal takımında şu belli başlı dek hiç forma giymediği için Portekiz namına oynama hakkına sahip olan Maicon’u milli takımda düşünmediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Halk Müziği milli takımımızda nasıl bir problem görüyorlar, bilmiyorum. Fakat gerek Jardel gerekse de Maicon’u kadroda düşünmediğimi söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Portekiz milli takımı, dün akşam hazırlık maçında Mısır ile karşısında karşıya geldi.

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Kaynak: www.haber3.com

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