Galatasaray’ın Mali Genel Kurulu’nda olay çıktı

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Görüşme Salonu’nda gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulda, eski Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün söylev yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu.

Galatasaray’ın Finansal Genel Kurulu’nda olay çıktı – İZLE

TARTIŞMA YAŞANDI 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Öğüdücü, konuşmasını tamamladıktan sonradan kendisine karşı çıkan Cemal Kadir Sevim’in yanına gitti. daha sonra ise ikili arasında ağız dalaşı yaşandı. Salonda yaşanan bu gerginliğin ardındaki genel kurala 5 dakika ara verildi.

BAŞKAN SAKİNLEŞTİRDİ

GIDERKEN Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gerginlik sonrası kürsüye çıkarak, “Kontrolsüz öfke karışıklık yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” dedi.

Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda yer alan Başkan Cengiz, “Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime dargın da olsanız Galatasaray’a uygu şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye’nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kargaşa yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” dedi.